Nachdem sich die Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den zurückliegenden Tagen zuletzt meist nur noch im einstelligen Bereich bewegt hatte, meldet das Landesuntersuchungsamt für Frankenthal am Mittwoch einen Sprung von 17 weiteren Ansteckungen mit Sars-CoV-2. Einen konkreten Grund für den ungewöhnlich starken Anstieg – gemessen am zuletzt weniger lebhaften Infektionsgeschehen – gibt es aber offenbar nicht. Laut Stadtverwaltung wurden zwar immer wieder Einzelfälle aus Schulen gemeldet. Eine Häufung, die auf einen Ausbruch in einer Einrichtung zurückgehen könnte, habe es nicht gegeben. Auch das für Frankenthal zuständige Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises hat in seiner täglichen Statusmeldung kein solches Ereignis erwähnt.