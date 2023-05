Zu schnelle Fahrgeschwindigkeit in Verbindung mit Alkoholkonsum ist laut Polizei nach derzeitigem Ermittlungsstand die Ursache für einen Unfall am Montagfrüh gegen 1 Uhr im Nachtweideweg. Ein 17-jähriger Ludwigshafener war auf Höhe der Hausnummer 43 gegen einen Baum gefahren. Der junge Autofahrer, der alleine und ohne Fahrerlaubnis unterwegs war, sei beim Eintreffen der Beamten benommen und mit starkem Alkoholgeruch auf dem Fahrersitz gesessen. Laut Bericht war der 17-Jährige im Nachtweideweg in Richtung Ostring unterwegs. Dabei sei er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und seitlich mit einem Baum kollidiert. Der Ludwigshafener hat sich bei dem Unfall leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrer wird ein Strafverfahren eingeleitet. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.