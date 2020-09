Eine Jugendliche hat am Dienstag in Worms mehrfach die Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Nachdem die 17-Jährige am Nachmittag in der Torturmstraße in der Innenstadt einen Feuerwerkskörper gezündet hatte und der Verdacht bestand, dass dadurch ein geparkter Pkw beschädigt worden ist, rückte die Wehr gegen 21.30 Uhr wegen eines Feuers in der Von-Steuben-Straße aus. Dort brannte Müll am Fahrbahnrand. Sachschaden entstand keiner, berichtet die Polizei. Doch damit nicht genug: Gegen 23 Uhr musste die Feuerwehr erneut ausrücken. Diesmal brannte in der Von-Steuben-Straße (Ecke Pfrimmanlage) ein Mülleimer. Die 17-jährige Zündlerin wurde in der Nähe aufgegriffen und an den Vater übergeben. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.