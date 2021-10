Weil sie zurück auf die Straße ging, um ihre Corona-Schutzmaske zu holen, wurde eine junge Frankenthalerin am Mittwochmorgen gegen 8.15 Uhr auf der Straße Am Kanal, Höhe Hausnummer 6a, von einem Auto angefahren. Der Unfallverursacher fuhr laut Polizei einfach weiter. Der Pkw-Fahrer war aus der Mierendorffstraße abgebogen und hatte die 17-Jährige übersehen. Das Fahrzeug erfasste die junge Frau mit der linken Stoßstangenseite am Brustkorb und verletzte sie leicht. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, sei das silberne Auto mit FT-Kennzeichen in Richtung Innenstadt weitergefahren, heißt es im Bericht. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de, zu wenden.