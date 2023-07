Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es war ein Fall, der bundesweit für Schlagzeilen sorgte: Ein damals 17-Jähriger soll eine gleichalte Frankenthalerin im März 2020 am Willersinnweiher in Ludwigshafen vergewaltigt und dabei so gewürgt haben, dass sie starb. Das Landgericht Frankenthal verurteilte ihn 2022 zu zehn Jahren Jugendhaft. Dieses Urteil steht am Donnerstag beim Bundesgerichtshof auf dem Prüfstand.

Mord in Tateinheit mit Vergewaltigung: Dafür verhängt die Große Jugendkammer des Landgerichts Frankenthal im August 2022 die Höchststrafe,