Ein Autofahrer hat am Sonntagnachmittag in Frankenthal an einer Kreuzung die Vorfahrt missachtet und ist mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen. Laut Polizei fuhr der 62-jährige Unfallverursacher gegen 15.50 Uhr auf dem Albrecht-Dürer-Ring in Richtung Mahlastraße, als er einen von rechts kommenden, bevorrechtigten 28-jährigen Autofahrer übersah. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich entstand. Die Beamten stellten bei dem 62-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab 1,69 Promille, weshalb eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.