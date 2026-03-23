Frankenthal 1,69 Promille: Kollision im Albrecht-Dürer-Ring

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Ein Autofahrer hat am Sonntagnachmittag in Frankenthal an einer Kreuzung die Vorfahrt missachtet und ist mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen. Laut Polizei fuhr der 62-jährige Unfallverursacher gegen 15.50 Uhr auf dem Albrecht-Dürer-Ring in Richtung Mahlastraße, als er einen von rechts kommenden, bevorrechtigten 28-jährigen Autofahrer übersah. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich entstand. Die Beamten stellten bei dem 62-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab 1,69 Promille, weshalb eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

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