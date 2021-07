Ohne Führerschein, aber mit einem Tütchen Marihuana in der Tasche: So wollte sich ein 16-Jähriger aus Bad Dürkheim am Montagabend offensichtlich nicht von der Polizei erwischen lassen. Er lieferte sich deshalb laut Bericht in der Johann-Klein-Straße eine kleine Verfolgungsjagd mit einer Polizeistreife. Ohne Erfolg. Die Beamten hätten zudem bemerkt, dass der Jugendliche bereits Drogen konsumiert hatte und an seinem Roller mehrere technische Veränderungen vorgenommen worden waren. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt, der 16-Jährige musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Danach wurde er von seiner Mutter abgeholt. Ihn erwarten nun diverse Strafanzeigen.