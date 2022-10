Ein 16-Jähriger hat am Freitag gegen 13.30 Uhr am Hauptbahnhof einen gleichaltrigen Jugendlichen überfallen. Wie die Polizei meldet, bedrohte der Täter sein Opfer und forderte es dazu auf, seine Taschen und den Geldbeutel zu leeren. Der Angreifer drohte dem 16-Jährigen Konsequenzen an, sollte er den Vorfall der Polizei melden. Der Täter wurde laut Bericht inzwischen jedoch ausfindig gemacht. Gegen ihn wird nun wegen räuberischer Erpressung, Bedrohung und Nötigung ermittelt. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.