Ein Mofa, das mit auffällig lautem Motorgeräusch und mindestens 45 Stundenkilometern auf der L453 in Richtung Nordring unterwegs war, ist am Donnerstag gegen 21 Uhr einer Zivilstreife der Polizei aufgefallen. Als die Beamten den Fahrer kontrollieren wollten, bog dieser laut Bericht auf einen Radweg ab und fuhr anschließend durch eine Unterführung in Richtung Fritz-Reuter-Straße. Nach einer kurzen Verfolgung konnte der 16-Jährige in der Steinstraße gestoppt werden. Der Jugendliche räumte Umbauten am Mofa ein, für die die mitgeführte Prüfbescheinigung nicht ausreichte. Ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzes wurde eingeleitet.