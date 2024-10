Am Mittwoch ist eine 16-jährige Fußgängerin beim Überqueren der Mahlastraße in Frankenthal von einem Auto erfasst worden. Die 19-jährige Fahrerin aus Heuchelheim hatte grünes Licht, als die Fußgängerin trotz roter Ampel auf die Straße lief. Nach Angaben der Polizei blieb die junge Frau zunächst auf der Mittelinsel stehen, setzte dann ihren Weg fort und wurde von dem Auto erfasst. Die Fußgängerin erlitt Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Die Mahlastraße war für etwa eine Stunde in Richtung Studernheim gesperrt.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233 3130 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter 06237 9341100 zu wenden. Hinweise können auch per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de gesendet werden.