Kättl Feierdaach, die Kunstfigur von Jutta Hinderberger, feiert am Samstag ihr 15-jähriges Bühnenjubiläum im Palatinum in Mutterstadt, der Stadt, in der sie aufgewachsen ist.

Mantel, Rock, Hut, rote Backen, Dutt – und dazu ein breites, herzliches Lachen und ganz viel Energie. Das ist die Kunstfigur Kättl Feierdaach, die sofort Stimmung verbreitet, wenn sie auftaucht. Jutta Hinderberger spielt eine „einfache“, ältere Dame, die das Herz an der richtigen Stelle trägt: Ein bisschen naiv, dafür aber mit Sinn für Humor und Raffinesse. Von den alltäglichen Schwierigkeiten lässt sie sich nicht unterkriegen, sondern findet immer eine höchst kreative Lösung, die logisch anfängt, dann aber in skurrilen Situationen endet.

Das Leben nimmt sie mit Humor. Sie könnte sich ja über die Eigenheiten ihres Mannes „Moiner“ beschweren, stattdessen nimmt sie diese aber als gegeben hin, und macht das Beste draus: Seine Gehfaulheit erklärt sie mit dem einbauten „beschränkten Schrittkontingent“, das Männer nun mal hätten. Mit dieser „Einschränkung“ geht sie fürsorglich um – und trickst ihn aus. Statt beim Autofahren genervt zu sein, konstatiert sie: „Er genießt das Orientieren, ich die Landschaft.“ Das Publikum lacht, viele Zuschauer stupsen ihre Partner an: „Ja genau! Siehste!“. Gänzlich unbeschränkt sei die männliche Orientierungsfähigkeit aber nicht, schließlich finde er im Kühlschrank nichts, was in der zweiten Reihe steht. „Gut so, dann kann ich dort mein Lieblingsessen sicher verstecken.“

Hinderbergers Kosmos

Neben Mann „Moiner“ gehört zum Kosmos Jutta Hinderbergers Solo-Show ihre Freundin Hannelore. Sie lästert zwar über sie, in Wirklichkeit würde sie aber alles für sie tun. Zudem kann Hannelore vieles, was sie nicht kann. Computerprogramme upgraden zum Beispiel – was fürs Kättl ein unverständliches „Abgräten“ ist.

Jutta Hinderberger, die in Mutterstadt aufgewachsen ist und heute in Speyer lebt, hat inzwischen sieben Programme geschrieben. Am Samstag wird sie zum Kristalljubiläum ihr siebtes „S’Beschde vum Beschde“ zeigen, mit den besten Anekdoten aus dem Leben mit „Moiner“, und Freundin Hannelore. Vielleicht gibt’s auch schon ein paar neue Szenen aus ihrem gerade entstehenden Programm „Kombedenze unn Synabse“, in dem es um die Unterschiede zwischen Mann und Frau geht – so wie Kättl sie sieht.

Karrierestart beim TAW

Alle Programme schreibt Hinderberger selbst – übrigens auf Pfälzisch. Eigentlich logisch, sonst müsste sie ihren Text ja jedesmal neu übersetzen. Außerdem entwickelt sie ihre Programme aus Videosketchen, wie man einige auf YouTube sehen kann.

Angefangen hat ihre Karriere als Comedienne mit 53. Gleich beim ersten Mal hat sie 2010 beim „Theater Alte Werkstatt“ in Frankenthal den Talentwettbewerb „Such den Superstar“ gewonnen, sodass Hilmar Kühn vom TAW Frankenthal und Boris Stijelja vom Boulevardtheater Deidesheim sie bestärkten: „Du musst auf die Bühne!“ Stijelja hat ihr auch den Wunsch erfüllt, in Mutterstadt zu spielen. Da sei sie schon ein bisschen aufgeregt: 800 Leute, die nur wegen ihr kommen!

Liebe zum Publikum

Auftritte machen ihr Spaß, besonders aber rühren sie Geschichten wie diese: ein Paar erzählte ihr, dass sie vor zwei Jahren verwitwet und einzeln ihre Vorstellung besuchten, und seitdem keinen Tag mehr getrennt verbrachten.

Die Liebe zu ihrem Publikum spürt man: Hinderberger lässt den Saal nicht komplett abdunkeln – sie möchte ihr Publikum sehen. Eine besondere Begabung ist zudem ihr Talent zur Improvisation: Einmal regnete es in Strömen bei einer Open-Air-Veranstaltung. Viele hätten abgebrochen, nicht so Jutta Hinderberger: Sie verteilte die Zuschauer unter die seitlichen Überdachungen und lud sie zu sich auf die Bühne ein – und spielte weiter. Auch ein Husten bringt sie nicht aus dem Konzept: „Klatscht einfach, wenn ich huste“. Schwups war die „Störung“ eingebaut – und der Husten verschwunden. Auch Sprachbarrieren bei Auftritten außerhalb ihres Dialektraums sind kein Problem: Dann erklärt sie halt unmerklich was eine „Pitsch“ (Pfütze) ist. Faszinierend ist ihre Beobachtungsgabe: Es gibt eine Kultszene, in der sie an einem „Zufallsmann“ aus dem Publikum zeigen kann, wie Männer mit Regenschirmen umgehen. Das klappt, und wenn nicht, improvisiert sie.

Bei der Jubiläumsvorstellung ist eins sicher: sie wird den Saal rocken.