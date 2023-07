Bei der Suche nach einer 15-Jährigen aus Frankenthal wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit. Lara R. sei zuletzt am Donnerstag, 13. Juli, gegen 12.30 Uhr am Hauptbahnhof in Frankenthal gesehen worden. Das Mädchen soll zusammen mit einem etwa 40 bis 45 Jahre alten Mann in die S6 in Richtung Mannheim eingestiegen sein. Es sei davon auszugehen, dass die junge Frankenthalerin sich weiterhin in Begleitung des Unbekannten befinde und sich bei ihm aufhalte. Die Vermisste ist laut Polizei etwa 1,70 Meter groß und kräftig. Sie hat ihre langen schwarzen Haare möglicherweise zu einem Zopf gebunden. Bekleidet ist die 15-Jährige mit einem ärmellosen Kleid mit Leopardenmuster, dazu trägt sie eine dunkle Sonnenbrille, kurze weiße Socken und rote oder orangefarbene Badelatschen sowie einen Rucksack von Nike. Ein Bild des Mädchens hat die Polizei online unter https://s.rlp.de/K7EYj veröffentlicht. Zeugen, die Lara R. seit vergangener Woche gesehen haben oder Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen, Telefon 0621 963-2773, E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden.