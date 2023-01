Wegen versuchter Vergewaltigung steht ab Montag, 9. Januar, 9 Uhr, ein 14 Jahre alter Frankenthaler vor der Jugendschutzkammer des Landgerichts. Laut Staatsanwaltschaft hat er in einem Fall von einer 20-jährigen Prostituierten Sex mit ihm verlangt. Das habe die Frau mit Blick auf das Alter des Angeklagten abgelehnt. Er habe daraufhin versucht, sie zum Geschlechtsverkehr zu zwingen, und sie gewürgt, heißt es in der Mitteilung des Gerichts. Der Frau sei es gelungen, aus der Wohnung zu entkommen. Die Anklage listet noch weitere Fälle auf, in denen es im Frühjahr und Sommer 2022 in Frankenthal und Mannheim zu sexuellen Handlungen gegen den Willen der jeweils Betroffenen gekommen sei. So soll der Teenager einer 21-Jährigen an den Po gefasst haben. Zwei 13 und 15 Jahre alten Mädchen sei er ins Treppenhaus gefolgt, habe sie dort belästigt oder es zumindest versucht. Ein siebenjähriges Mädchen habe er aufgefordert, sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen. Er habe das Kind zudem unsittlich berührt. Dem Gericht zufolge ist der Angeklagte vorbestraft und sitzt in Untersuchungshaft. Zu den Vorwürfen habe er bislang geschwiegen. Für die Hauptverhandlung sind weitere sechs Termine angesetzt.