Ziemlich renitent gab sich ein 14-jähriger Fahrradfahrer, der am Freitag gegen 17.45 Uhr betrunken auf dem Nordring unterwegs war. Der Jugendliche soll laut Polizei dabei auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Bei einer Kontrolle gab zunächst falsche Personalien an und lehnte einen Atemalkoholtest ab. Außerdem soll der 14-Jährige die Polizeibeamten während des Einsatzes mehrfach beleidigt haben. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung wurde der 14-Jährige in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, heißt es in dem Bericht. Dort sei ihm eine Blutprobe entnommen worden. Die Erziehungsberechtigten des Jugendlichen wurden informiert. Gegen den 14-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Beleidigung eingeleitet.