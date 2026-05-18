130 Jahre Firmengeschichte feiert Fahrrad Gruber aus Frankenthal. Hat Inhaber Mike etwas Muße, erzählt er Anekdoten, die bis zum Urgroßvater Heinrich zurückreichen.

Vier Kapitel hat die Geschichte bislang – vier Generationen hat das Geschäft ernährt. Alles begann im Jahre 1896. Ein Jahr zuvor war die erste Frau mit einem Fahrrad um die Welt gefahren, wurde die Nabenschaltung erfunden, die Luftreifen setzten sich gegen Vollgummireifen durch. Fahrradfabriken erlebten ihre erste Blütezeit. Heinrich, so erzählt die Familiengeschichte, sei ein großer Fan des sportlichen Hochrad-Fahrens gewesen und habe sogar mit solch einem Gefährt eine Pfalzrundfahrt gewonnen. Ein Hochrad von Heinrich steht übrigens bis heute im Laden und dient bei Jubiläumsfotos als historische Kulisse.

Der junge Heinrich glaubte an die Zukunft des Sicherheitszweirades, die Bezeichnung Fahrrad setzte sich erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch. Als guter Geschäftsmann fuhr er lieber zweigleisig und eröffnete einen Laden mit Nähmaschinen und Rädern an der Ecke Speyerer und Turnhallstraße – ebenda, wo bis vor einigen Jahren der Bürobedarf Blankenhorn war.

Gebrauchsgegenstand für arme Leute

Urenkel Mike muss schmunzeln, wenn er an Heinrichs Ware denkt, „ein Rad vorn, eins hinten, dazwischen Sattel und vorne der Lenker“. In der Auslage standen nur ein Dutzend Räder. Und alle waren schwarz lackiert. Das Zweirad war ein Gebrauchsgegenstand für arme Leute und musste nicht schön aussehen. Die Farbe Rot kam etwas später. Vermutlich, als das Radeln für das weibliche Geschlecht akzeptiert war – vorher galt es als schlecht für die weibliche Gebärfähigkeit.

Allgemein gab es, auch unter der Frankenthaler Bevölkerung, große Sicherheitsbedenken gegen das Radeln, da man leicht vom Sattel kippen könnte. Der praktische Heinrich wusste ein Gegenmittel, an dem er auch noch verdiente: In der Nähe des Frankenthaler Bahnhofs betrieb er eine Fahrrad-Fahrschule. So erzählt es Mike.

Ab 1926 übernahm Heinrichs Sohn Anton. Der hatte beides: Fahrrad und Benzin im Blut. Er fuhr stolz einen Opel 4 PS – das erste in Deutschland am Fließband gebaute Automobil, das im Vergleich zu vielen damals üblichen Autos klein und grün statt groß und schwarz war und deshalb „Laubfrosch“ genannt wurde. Da in diesen Zeiten Tankstellen Mangelware waren, eröffnete sein Großvater direkt vor dem Laden eine Tanke, berichtet Mike.

„Kartoffeln gegen Flickmaterial getauscht“

Nach dem Zweiten Weltkrieg war die dritte Gruber-Generation am Ruder, besser gesagt: am Lenker. Die Speyerer Straße war zerbombt. Mikes Eltern Hans und Guste verlegten den Laden in die Kleine Lauergasse, an der damals noch die Isenach floss. Heute fließt hier nur noch der Verkehr über den Europaring. Aus altem Gebälk der zerstörten Häuser hatte Hans eine provisorische Ladentheke gezimmert. Teile der Theke hat Mike aufbewahrt, sie dienen ihm als Regale in seinem Hessheimer Domizil. Direkt nach dem Krieg konnten seine Eltern keine Räder verkaufen. Die Industrie war am Boden, doch die Grubers hatten viele Kunden mit defekten Rädern, „sie sind zu Fuß nach Mannheim-Käfertal gelaufen und haben Kartoffeln gegen Flickmaterial getauscht“.

1953 zogen die Grubers zurück in die Speyerer Straße – nun in die Hausnummer 37 –, die bis heute Heimat des Ladens ist. Kurz darauf wurde Mike geboren und verbrachte seine Kindheit teilweise im väterlichen Fahrradladen. Als es um die Berufswahl ging, liebäugelte der Filius mit einer Karriere als Innenarchitekt. Als Papa Hans sich enttäuscht beschwerte „Hast Du denn kein Fahrradblut?“, trat der Sohn dann doch in dessen Fußstapfen und übernahm 1978 das Geschäft. Seine Entscheidung hat er in den 48 Jahren bis heute nicht bereut. „Ich habe Fahrradblut“, sagt er zum 130. Jubiläum seines Familienunternehmens über sich.

Selbst gebastelte Unikate und eine eigene Kollektion

Das bedeutet, dass Mike Gruber alle Trends mitgemacht hat und im Laden Experte aus Leidenschaft ist: In den 1980ern wurde zum Beispiel das Mountainbike populär. „Damals haben wir mit 16 Mitarbeitern gearbeitet, um den Ansturm zu bewältigen.“ Auch Mike eroberte die Natur auf groben Profilreifen und erzählt, er habe auf Waldpisten rund 100.000 Kilometer bewältigt. Mit den Siegen von Jan Ullrich und dem Team Telekom wuchs der Hype um Rennräder. Die Kunden wollten keine Flitzer von der Stange. Weshalb Mike auf Wunsch Unikate zusammenschraubte und sich auch eine eigene Kollektion zulegte. Aktuell sei der Trend zum E-Bike ungebrochen, den der gelernte Kaufmann im Alter von 70 Jahren gern mitmacht – den Arbeitsweg von Hessheim bewältigt er mit Bike-Motor. Wenn er einen Auftritt hat, klemmt sich der Hobbyrocker hinters Lenkrad – er spielt E-Gitarre bei den DOC’s, einer Pfälzer Coverband.

Eine moderne Fahrradwerkstatt ähnelt einem Boxenstopp bei der Formel 1: Inhaber Mike Gruber arbeitet an einem elektrischen Montageständer. Foto: Klaudia Toussaint

Das Fahrrad hat sich seit Urgroßvater Heinrich zum Freizeit- und Sportgerät mit einer breiten Palette an Modellen entwickelt. Von A wie AGU bis Z wie Zefal hat Mike Gruber über 60 Marken im Sortiment, in dem es seit Mitte der 1980er keine Nähmaschinen mehr gibt. Virtuell geht er mit der Zeit und betreibt seit knapp 30 Jahren einen Onlineshop. „Das ist aber mehr ein Schaufenster. Unsere Stärke ist die persönliche Beratung im Geschäft.“ Hier arbeitet Mike mit Ehefrau Michaela und vier Angestellten. Bei der Aktion Stadtradeln ist er seit Beginn dabei und unterstützt sie als Sponsor. Zur Ruhe setzen will er sich noch lange nicht. „Zweiräder sind mein Leben. Ich werde bis 80 weiter Gas geben.“