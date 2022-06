Nicht mit einer großen, sondern mit vielen unterschiedlichen Veranstaltungen feiert Frankenthal in dieser Woche 1250 Jahre Bestehen. Los geht es am Montag, 20. Juni, mit vier Terminen. Ihr Wissen über die Stadt können große und kleine Teilnehmer bei einer Stadtralley testen. Zum Auftakt geht Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) mit Teilnehmern gemeinsam auf Streifzug. Treffpunkt ist am Montag um 18.30 Uhr an der Stadtbücherei, Welschgasse 11. Der Abschluss ist am Kunsthaus. Die Ralley kann mithilfe eines Smartphones mit QR-Code-Scanner während der Jubiläumswoche eigenständig genutzt werden. Den ersten 100 Teilnehmern verspricht die Stadt eine Überraschung. Ebenfalls mithilfe eines Smartphones können Besucher der Art-Ist-Galerie Riedel täglich bis 26. Juni von 15 bis 19 Uhr per Augmented Reality Acrylgemälde, Fineart, Abstract Pieces, einen handgearbeiteten digitalen Wandteppich, Kunst am Bau und zehn Indoor Murals entdecken. Weitere Informationen gibt es per E-Mail an icomiconapps@gmail.com und unter Telefon 0152 56081050. Völlig analog, zu Fuß und mit Stadtführer Werner Schäfer, geht es am Montag, 15 Uhr, über den Hauptfriedhof, der wegen seines Baumbestands als „grüne Lunge der Stadt“ gilt. Schäfer berichtet Spannendes über die Geschichte des Friedhofs, die Ehrengräber, sehenswerte Grabmale und die beiden jüdischen Friedhöfe. Bei Sturm kann die Führung nicht stattfinden. Eine Anmeldung per E-Mail an stadtfuehrung@frankenthaleraltertumsverein.de ist erforderlich, da die Teilnehmeranzahl begrenzt ist. Das Frauenhaus und den Trägerverein Frauen für Frauen stellen Frederique Buisson-Koch und Julia Reiter am Montag ab 16 Uhr und am Dienstag, 10 bis 12 Uhr, bei einem Vortrag in der Stadtbücherei vor. Außerdem informieren sie über das Gewaltschutzgesetz und die Arbeit der neuen externen Frauenberatungsstelle. Anmeldung per E-Mail an team@frauenhausft.de oder unter Telefon 06233 9695. Der Eintritt ist frei.