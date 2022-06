Mit Titeln verschiedener Stilrichtungen haben Holz- und Blechbläser – vom Grundschulkind bis zum Erwachsenen – die Zuhörer am Samstagvormittag in der Fußgängerzone verwöhnt. Zum Stadtjubiläum „1250 Jahre Frankenthal“ organisiert von Lehrkräften der Städtischen Musikschule, boten deren Schüler sanfte und mitreißende Töne auf hohem Niveau.

Ein Ensemble von Holzbläsern, zusammengestellt für den Auftritt, entwickelte unter der Leitung von Gerlinde Zuck schon gleich zu Beginn viel Schwung. So mancher erst noch eilige Einkäufer blieb stehen, hörte zu und ließ sich von den jungen Leuten begeistern. Die Jüngsten von der Lessing-Grundschule werden in Kooperation mit der Musikschule an die Instrumente herangeführt und erhielten nicht nur von Eltern und Geschwistern viel Applaus.

Ebenfalls in Kooperation mit der Musikschule lernen Schüler des Albert-Einstein-Gymnasiums und der Friedrich-Schiller-Realschule plus ihre Instrumente. Auf dem Rathausplatz boten sie eingängige Melodien. Die Holz- und Blechbläser, unterstützt von Musikschullehrer Stefan Glöckner am Schlagzeug, begeisterten unter anderem mit einem Queen-Medley. Da rockte so ziemlich jeder Zuschauer angeregt mit.

Anspruchsvolles Programm

Natürlich war das Sinfonische Blasorchester der Stadtkapelle auch dabei. Mit einem Präludium von Johann Sebastian Bach, geleitet von Björn Bein, kam auch die Klassik nicht zu kurz. Die Aufführung verlangte den Akteuren einiges an Können ab. Ebenfalls sehr überzeugend war das Jugendblasorchester unter der Leitung von Santiago Mazzia, das mit „Beyond The Sea“ des legendären Benny Goodman zu begeistern wusste.

Zum Abschluss der über zweistündigen Musikerlebnisse fanden sich alle Instrumentalisten, von den Drittklässlern bis zu den Erwachsenen, gemeinsam auf dem Rathausplatz ein. Passend zur Jubiläumsfeier wollten alle gemeinsam die Europahyme „Ode an die Freude“ präsentieren. Doch einige Kinder hatten die Noten vergessen. Also wurde flexibel reagiert. So wurde die Hymne von den anderen Instrumentalisten gespielt und zusätzlich von allen gemeinsam der „Hard Rock Blues“ – ein hörens- und sehenswerter Beitrag zum Fest, der Freude am Mitmachen weckte.