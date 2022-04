Mit einem historischen Vortrag startet in Frankenthal das Programm zur 1250-Jahr-Feier. Er ist Auftakt für eine Reihe von Konzerten, Referaten und Mitmachaktionen.

Über „Bürgerwille in bewegten Zeiten: Frankenthal auf dem Weg zur Stadt“ spricht Hiram Kümper, Professor für Geschichte des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit an der Universität Mannheim, am Sonntag, 8. Mai, 11 Uhr, bei einer Matinee im Congress-Forum. In seinem Festvortrag will der Historiker zeigen, inwieweit in Frankenthal bereits vor der eigentlichen Stadtgründung im Jahre 1577 von städtischen Institutionen und städtischer Infrastruktur gesprochen werden kann. Da sich das Selbstverständnis Frankenthals als weltoffene, tolerante und gastfreundliche Stadt wesentlich aus der eigenen Stadtgeschichte seit der Gründung durch niederländische Glaubensflüchtlinge im 16. Jahrhundert speise, habe Kümpers Darstellung der Historie – gerade angesichts der derzeitigen Flüchtlingswelle aus der Ukraine – bis heute nichts an Aktualität verloren haben, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Kostenlose Eintrittskarten für die Matinee gibt es an den Empfangsschaltern des Rathauses. Die Veranstaltung wird live auf dem städtischen Youtube-Kanal übertragen.

772 wurde Frankenthal erstmals im Lorscher Kodex erwähnt. Das Jubiläum ist unter anderem Anlass für eine Festwoche vom 20. bis 26. Juni, bei der Bürger sich mit der Geschichte der Stadt auseinandersetzen und über deren Zukunft diskutieren sollen.