2023 feiert die Vereinigte Turnerschaft (VT) ihr 125-jähriges Bestehen. Der Mehrspartenverein ist einer der Dinos in der Vereinslandschaft der Stadt. Ein moderner Klub mit Tradition, so bezeichnen es die Verantwortlichen. Ein Höhepunkt im Jubiläumsjahr ist der Festakt am 7. Oktober.

An diesem Wochenende startet der Verein mit dem Turnpokal in eine Reihe von Einzelveranstaltungen zum Jubiläumsjahr, die das aktuelle Sportangebot und dessen Entwicklung anschaulich machen sollen.