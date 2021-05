Für etwa eine Stunde hatte der Besitzer eines Mercedes-Benz-Wohnmobils sein Fahrzeug am Mittwochnachmittag in der Carl-Benz-Straße auf dem Gelände einer Firma für technische Prüfungen an Kraftfahrzeugen abgestellt. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass dieses durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer an der linken vorderen Seite beschädigt wurde. Der Schaden wird laut Polizei auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich, an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233 313-0 oder per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.