Trotz eines Sachschadens in Höhe von 1000 Euro, den er verursacht haben soll, ist ein etwa 60- bis 70-jähriger Radfahrer am Donnerstag gegen 20.45 Uhr einfach weitergefahren. Wie die Polizei mitteilt, war ein Autofahrer auf der Carl-Theodor-Straße in Richtung Bleichstraße unterwegs, als der Fahrradfahrer sein Fahrzeug auf der rechten Seite touchiert habe. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den beiden Beteiligten sei der Radfahrer auf sein Rad gestiegen und habe sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Mann soll dunkle Haare haben und mit einem rotkarierten Holzfällerhemd und blauen Jeans bekleidet gewesen sein. Sein Fahrrad war grau. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.