„Menschenrechte für alle“: Dafür standen am Donnerstagabend rund 100 Bürger auf dem Rathausplatz in Frankenthal ein. Aufgerufen zu der Kundgebung hatte das Bündnis gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Am Internationalen Tag gegen Rassismus wolle man aufmerksam machen auf alltägliche Ausgrenzung, die Mitbürger auch in Frankenthal erleben, sagte Organisator Rüdiger Stein. Beispielhaft berichteten Nuran Aras-Tayanc und Johnni Vuong von Erfahrungen mit unterschwelliger Anfeindung und offener Ablehnung gegenüber Menschen mit Migrationsgeschichte. Seine Herkunft sei nicht das einzige, das ihn ausmache, betonte Vuong, dessen Familie aus China stammt. „Ich bin Sohn, Bruder, Freund.“ Aras-Tayanc sagte: Statt um Migration und Integration sollen es vielmehr um ein gemeinsames „Wir“ gehen.

Die Lichter, die zum Ende der Veranstaltung aus Taschenlampen und Handys leuchteten, sollten Mut machen, „den Mund aufzumachen, wenn unsere Mitmenschlichkeit infrage gestellt wird“, sagte Marlene Siegel, Sprecherin der Freireligiösen Landesgemeinde Pfalz. Mitglieder der Glaubensgemeinschaft, die von den Nationalsozialisten verfolgt wurde, stünden für eine tolerante Gesellschaft und ein friedliches Miteinander der Religionen. Für die kommenden Wochen im Vorfeld der Kommunalwahl kündigte Stein weitere Aktionen des Bündnisses an. Man wolle gemeinsam im „lauten und leisen Protest“ deutlich machen, dass man mit Rechtsextremismus, wie ihn beispielsweise die Stadtratspartei AfD vertrete, nicht einverstanden sei. „Dazu brauchen wir Menschen, die sich in der Stadt engagieren“, machte der DGB-Regionsgeschäftsführer deutlich. Wegen einer Klausur war der Stadtvorstand laut Stein nicht bei der Kundgebung dabei.