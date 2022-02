Bei ihrem Besuch in der Nibelungenstadt auf Einladung des SPD-Landtagsabgeordneten Jens Guth besuchte die Geschäftsführerin der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur, Katharina Popanda, das Nibelungenmuseum an der historischen Stadtmauer. Nach einer informativen Führung in Begleitung des Parlamentariers sowie des wissenschaftlichen Museumsleiters Olaf Mückain und Verwaltungsleiterin Ulrike Breitwieser, zeigte sich die promovierte Kunsthistorikerin von dem Konzept überzeugt.

Vom Sehturm mit seinem 17 Meter hohen „Rütelin“, dem Zepter, das freischwebend die Mitte des Turmes einnimmt, über den Wehrgang zum Hörturm und zum Abschluss dann ins Mythenlabor, der ehemaligen Schatzkammer, erläuterte Mückain die Dramaturgie des Museums mit Alleinstellungsmerkmal Nibelungen. Bis auf das Mythenlabor sei es eine Bestandsausstellung, so der Museumsleiter. Die Mythenkammer werde für Wechselausstellungen genutzt. Anno 2001 sei das Museum eröffnet worden und in vier Jahren stünde dann das 25. Jubiläum an.

In den Räumen des Mythenlabors sei das größte Entwicklungspotential zu finden, fanden Guth und Popanda, die vorschlug als erstes den Museumsverband Rheinland-Pfalz zur Neukonzeptionierung mit ins Boot zu holen. Darüber hinaus informierte Katharina Popanda über die Arbeit der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur. Die seit über 30 Jahren bestehende Kulturstiftung wurde vom Land Rheinland-Pfalz zur Förderung von Kunst und Kultur gegründet. Außergewöhnliche Vorhaben mit überregionalem Charakter können im Rahmen von Projektförderungen unterstützt werden. Hierfür ist eine Antragstellung bis zum 15. Februar oder 15. August eines jeden Jahres möglich.

Darüber hinaus erklärte sich Popanda gerne dazu bereit, den Kontakt zum Fachreferat des Kulturministeriums herzustellen, um grundsätzliche Fördermöglichkeiten für das Nibelungenmuseum auszuloten. Dies möchte MdL Jens Guth aktiv unterstützen, denn das Nibelungenmuseum ist für die Weiterentwicklung des Städtetourismus unverzichtbar.