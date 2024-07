Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in Anbetracht der nassen Witterung ist ein 25-Jähriger aus dem Kreis Südliche Weinstraße am Samstagmorgen gegen 9.50 Uhr auf der B9 von der Straße abgekommen. Laut Polizei ereignete sich der Unfall auf der Gemarkung Frankenthal, der Fahrer war von Ludwigshafen kommend in Richtung Worms unterwegs. Der Mann blieb unverletzt, das Fahrzeug musste jedoch durch einen Abschleppdienst von der Grünfläche gezogen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro.