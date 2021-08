Die Polizei Worms sucht zwei Männer, die am Samstag beim Überfall auf eine Pennymarkt-Filiale in der Hauptstraße in Worms-Weinsheim mehrere Tausend Euro erbeutet haben. Laut Polizeibericht folgten die maskierten Männer, von denen einer bewaffnet war, am Samstagmorgen um 6 Uhr drei Mitarbeitern des Einkaufsmarktes in das Gebäude. Mit dem Revolver sollen die Angestellten bedroht und gedrängt worden sein, den Tresor zu öffnen. Das Bargeld ließen sich die bislang unbekannten Täter in eine Stofftasche packen und flüchteten zu Fuß.

Beide Täter sollen laut Zeugenbeschreibung zwischen 20 und 30 Jahre alt und schlank gewesen sein. Sie sollen deutsch mit Akzent gesprochen haben und waren ganz in schwarz gekleidet. Einer der Täter soll 1,70 bis 1,80 Meter groß gewesen sein, hatte schwarze Haare, dunkle Augen und einen Bart. Er trug Jogginghose, Lederschuhe, Mütze, Kapuze und OP-Maske. Der zweite Täter wird auf 1,80 bis 1,85 Meter Größe geschätzt, hatte dunkle Augen, buschige Augenbrauen und möglicherweise gelockte dunkle Haare. Er trug eine Kapuzenjacke mit Adidas-Label, Hose mit Puma-Label, auffallend kaputte Schuhe und eine rosafarbene OP-Maske.

Die Kriminalinspektion Worms bittet um Hinweise unter Telefon 06241 8520 oder per E-Mail an kiworms@polizei.rlp.de.