Weil er im August 2021 eine Spielhalle in Frankenthal überfallen haben soll, muss sich ein 49 Jahre alter Mann ab Montag, 21. Februar, 9 Uhr, vor der Zweiten Großen Strafkammer des Landgerichts verantworten. Die Anklage wirft dem Mann vor, in der Spielhalle einen Angestellten mit einer Schreckschusspistole bedroht zu haben, die einer scharfen Schusswaffe zum Verwechseln ähnlich sein soll. Er habe von dem Mitarbeiter gefordert, so die Schilderung der Staatsanwaltschaft, ihm sämtliches Bargeld aus Kasse und Tresor auszuhändigen. Dann soll der Angeklagte sein Gegenüber und einen zufällig anwesenden Kunden unter Vorhalt der Pistole gezwungen haben, im Tresorraum zu warten, bis er geflüchtet sei. Die Beute geben die Ermittler mit rund 850 Euro an. Der 49-Jährige sei vorbestraft, unter anderem wegen verschiedener Eigentumsdelikte. Er befindet sich nach Mitteilung des Gerichts in Untersuchungshaft. Zur Tat hat er sich bislang nicht eingelassen. Die Hauptverhandlung wird am Freitag, 25. Februar, 9 Uhr, fortgesetzt.