[aktualisiert um 9.30 Uhr] Bargeld in niedriger vierstelliger Höhe erbeutete ein Mann am Samstagnachmittag bei einem Überfall auf einen Lebensmitteldiscounter in der Straße Am Kanal in Frankenthal. Der Unbekannte, der mit einem grünen Schal maskiert war, hatte die Kassiererin mit einem Messer bedroht, in die Kasse gegriffen und war dann aus dem Geschäft geflüchtet. Die Frau blieb unverletzt. Der Täter soll eine blaue Jeans, schwarze Schuhe, eine graue Weste und eine schwarze Jacke getragen haben. Außerdem hatte er laut Polizei eine schwarze Kappe von Nike auf. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die zur Tatzeit im Umfeld des Lebensmittelladens in den Straßen Am Kanal, Foltzring, Schießgartenweg und Schützenweg etwas verdächtiges beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt zudem die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.