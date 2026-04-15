Die Veranstaltung begründet eine neue Kooperation zwischen Popakademie, Universität und Archiv.

In der Mannheimer Talkreihe „Popakademie Talks“ sprechen regelmäßig Gäste aus dem Musik- und Kulturbereich zu verschiedenen aktuellen Themen. Bei der jüngsten Auflage am Dienstag unterhielten sich Ex-Grönemeyer-Gitarrist Gagey Mrozeck und DJane Angie Taylor darüber, wie die unterschiedlichen Musikgenerationen in Mannheim voneinander profitieren können.

In seiner Jugend, die in den 1960er und 1970er Jahren stattfand, verkehrte Szene-Musiker Gagey Mrozeck in amerikanischen Musikclubs, die sich in Mannheim in den Wohnvierteln des dort stationierten US-Militärs befanden, etwa auf dem Spinelli- und Franklin-Gelände. In diesen berüchtigten G.I.-Clubs erlernte er das Spiel auf der Gitarre vor Publikum. „Das war die musikalische Grundausbildung, in solchen Clubs zu spielen. Ansonsten war das eine abgeschottete Welt“, erinnerte sich der Musiker, der in den 1980er Jahren Mitglied der Herbert-Grönemeyer-Band war, jetzt bei der Podiumsdiskussion in der Popakademie Baden-Württemberg im Mannheimer Viertel Jungbusch, der rund 60 Zuhörerinnen und Zuhörer beiwohnten und die den Start einer neuen Kooperation der Popakademie mit der Universität Mannheim und dem Archiv darstellt. Die Popakademie hatte die Reihe ursprünglich 2021 in alleiniger Regie begründet.

Ein beliebter Musikclub, den in Mannheim lebende US-Soldaten besuchten, war der legendäre „Top Hat Club“, berichtete Mrozeck weiter. Für poppige Unterhaltung sorgte ferner der Radio-Sender AFN (American Forces Network) der US-Streitkräfte, beliebt bei Amerikanern und Deutschen gleichermaßen. Auf diese Weise entstand mit der Zeit ein Mannheim-Sound, der von Blues-Sängerin Joy Fleming begründet und von Xavier Naidoo mit seinen Söhnen Mannheims kultiviert wurde.

Die deutlich jüngere Angie Taylor nahm naturgemäß eine gänzlich andere Entwicklung. Als Jugendliche begann die Musikerin, die in der Gemeinde Frickingen-Leustetten am Bodensee aufwuchs, ihre musikalische Laufbahn als mit Punk und Metal sozialisierte Bassistin. Zum Beispiel durfte sie die berühmten Weather Girls, deren erfolgreichster Radio-Hit der Song „It's Raining Men“ aus dem Jahr 1982 ist, später an den vier dicken Saiten begleiten. Außerdem hatte Taylor als Live-Bassistin einen Auftritt mit DJ Jeff Mills im Louvre in Paris. Dieses Engagement kam über Facebook zustande: Elektromeister Mills entdeckte die Deutsche mit den Donnerfingern im Internet und bot ihr eine Zusammenarbeit an. Mittlerweile zupft Angie Taylor nicht nur den Bass, sondern legt zudem als DJane elektronische Klänge auf. „Ich bin immer zu Technofeiern gegangen. Auf dem Sziget Festival in Ungarn erlebte ich einen Auftritt von Faithless“, ging sie in ihrem Vortrag auf ihre Ursprünge als Turntable-Rockerin ein. Bei dieser Festival-Party der britischen Trip-Hop-Combo, der 1996 mit dem hypnotischen Dance-Song „Insomnia“ ein europaweiter Gassenhauer gelang, sei ein Funke der Inspiration auf sie übergesprungen, erklärt sie. Erst dadurch habe sie ein Faible für elektronische Sounds entwickelt. Seitdem klettert Angie Taylor als findige Klangtüftlerin und Knöpfchendreherin auf DJ-Kanzeln in aller Welt.

Während ihres Studiums an der Mannheimer Popakademie war Gitarrist Gagey Mrozeck, der als Organisator die Stromgitarren-Ausstellung im Landesmuseum für Technik und Arbeit (heute Technoseum) im Frühjahr 2004 kuratierte, der väterliche Mentor Taylors. „Du hast mich an die Hand genommen. Du hast ein Gefühl, wo jemand hinpassen könnte“, bedankte sich die junge Kreativpartnerin bei dem erfahrenen Netzwerker, der in einem Innenhof neben der Mannheimer Sternwarte wohnt. Deshalb sind Gagey Mrozeck und Angie Taylor ein anschauliches Beispiel dafür, dass gemeinsam geschaffene Musikprojekte nicht am Altersunterschied scheitern müssen. In einem fruchtbaren Austausch bringt man sich gegenseitig auf Ideen.

Termine

Die nächsten Podiumsdiskussionen der Reihe „Popakademie Talks“ widmen sich am Dienstag, 19. Mai, Uhr an der Universität Mannheim (Aula) dem Thema „Musik und Politik in Mannheim“ und am Mittwoch, 10. Juni, im Stadtarchiv Marchivum (Archivplatz 1) dem Thema „Musikorte in Mannheim“. Beginn jeweils 18 Uhr, Eintritt frei. Weitere Informationen unter 0621 53397248 oder lea.geissler@popakademie.de und auf www.popakademie.de.

