In den beiden Schnelltestzentren am Festplatz und im City-Center in Frankenthal wurden bis einschließlich Montag mehr als 4200 Abstriche genommen. 34 der Tests waren positiv. Die Öffnungszeiten könnten bei Bedarf angepasst werden, teilt die Verwaltung auf Anfrage mit.

Als erstes Schnelltestzentrum in Frankenthal ist die Einrichtung auf dem Festplatz Benderstraße seit 16. März in Betrieb. Seither fanden dort 3899 Corona-Tests statt, 30 davon mit positivem Ergebnis. Besonders gut genutzt wurde das Testzentrum an Karfreitag und Karsamstag mit zusammen fast 700 Besuchern. Seit 14. April gibt es auch im City-Center in der Fußgängerzone die Möglichkeit, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Das wurde bis Montag 319-mal genutzt. Vier Tests waren positiv.

Fällt das Testergebnis im Schnelltestzentrum positiv aus, müsse der Betroffene einen PCR-Test machen lassen und sich in Quarantäne begeben. Wie viele der positiven Schnelltests aus den beiden Zentren in Frankenthal sich im Nachhinein bei der Überprüfung durch einen als deutlich zuverlässiger in der Diagnose geltenden PCR-Test als falsch positiv herausgestellt haben, darüber kann das zuständige Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises keine Aussage machen. „Uns werden lediglich die laborbestätigten positiven PCR-Tests gemeldet“, teilt eine Sprecherin mit.

13 weitere Teststationen bei Ärzten und Apotheken

Immer wieder monieren Berufstätige die aus ihrer Sicht nicht ausreichenden Öffnungszeiten. Aktuell ist das Schnelltestzentrum auf dem Festplatz montags und mittwochs von 16 bis 19 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr in Betrieb. Im City-Center kann man sich mittwochs von 11 bis 14 Uhr, freitags von 8 bis 14 Uhr und samstags von 8 bis 13 Uhr testen lassen. Eine Anmeldung ist in beiden Zentren nicht erforderlich.

Die Öffnungszeiten der Schnelltestzentren seien bereits mehrfach an die Bedarfe angepasst und zuletzt zum Beispiel auf Samstag ausgeweitet worden, teilt die Verwaltung mit. Weitere Anpassungen seien in Absprache mit den beteiligten Hilfsorganisationen möglich. Man strebe außerdem einen engeren Austausch aller Schnelltestanbieter an, um Angebotslücken erkennen und darauf reagieren zu können. Neben den beiden kommunalen Schnelltestzentren auf dem Festplatz und im City-Center gibt es aktuell 13 weitere Schnellteststationen – unter anderem in Apotheken oder bei niedergelassenen Ärzten. Der Link zur tagesaktuellen Liste steht auf www.corona-frankenthal.de/schnelltestzentrum.