Großes Kino für die Allerkleinsten: Der erste Kinobesuch ist für die meisten Kinder ein großes Erlebnis. Doch einen ganzen Film lang still sitzen können in jungen Jahren noch die wenigsten. Aufstehen, singen, tanzen, mitmachen: Normalerweise ist das während einer Kinovorstellung verpönt. Doch am Wochenende war im Frankenthaler Lux-Kino genau das sogar erwünscht. Beim Mitmachkino erlebten am Samstag und Sonntag über 1000 kleine und große Kinogäste die neuesten Abenteuer aus dem Disney Channel. Aufgrund der großen Nachfrage hatte man laut Lux-Chef Sebastian Kaltenegger im Vorfeld immer wieder zusätzliche Termine einplanen müssen, sodass das Lux-Kino am Ende sogar zwölf Vorstellungen im Angebot hatte. Gezeigt wurden bei der jeweils rund einstündigen Veranstaltung je eine neue Folge von „Spidey und seinen Freunden“, „Alice und die Wunderlandbäckerei“ und „PJ Mask“. Zwischen den Episoden wurden die kleinen Gästen dabei von Micky Maus als Moderator auf der großen Leinwand immer wieder zum Tanzen, Hüpfen, Klatschen und Mitmachen aufgefordert. Als Höhepunkt konnten sich die kleinen Gäste am Ende noch mit Donald Duck, Micky und Minnie Maus fotografieren lassen.