Um ortsansässige Unternehmen künftig über Veranstaltungen, Aktionen und Neuigkeiten informieren zu können, erweitert die städtische Wirtschaftsförderung den bisherigen Adressatenkreis und richtet einen E-Mail-Verteiler ein. „Über den elektronischen Weg möchten wir die Möglichkeit bieten, über Veranstaltungen, beispielsweise den Business Lunch, zu informieren. Interessierte sind also eingeladen, sich in den Verteiler einzutragen“, wird Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) in einer Pressemitteilung zitiert. Der Eintrag ist unter www.frankenthal.de/wirtschaftsförderung mit Firmenname, Branche und Mailadresse möglich. Geplant ist zukünftig, zielgruppenspezifisch zu informieren. Rückfragen beantworten Daniel Strotmann, Telefon 06233 89932, und Sonja Wirth, Telefon 06233 89 732.