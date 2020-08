Da das ökumenische Sommerfest der protestantischen Lutherkirche und der katholischen Gemeinde St. Paul in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht in der traditionellen Form zwischen den beiden Kirchen in der Carl-Bosch-Siedlung stattfinden kann, haben sich die Organisatoren ein neues Format ausgedacht: Sie laden am Samstag, 29. August, zu einem „Gemeindefest on the Road“ ein. An drei Stellen im Gemeindegebiet werden kurze Gottesdienste stattfinden, die vom ökumenischen Chor und dem Posaunenchor der Lutherkirche mitgestaltet werden. Die Treffpunkte, an denen sich Gemeindemitglieder und Interessenten aus dem näheren Umkreis versammeln können, sind um 17 Uhr die Grünfläche am Spielplatz bei der Carl-Bosch-Schule, um 18 Uhr der Spielplatz am Konrad-Adenauer-Platz und um 19 Uhr der Spielplatz nördlich der Lambsheimer Straße (An der Langgewanne Richtung Ormsheimer Hof). Nach den Andachten besteht bei Getränken und Brezeln die Möglichkeit zum Gedankenaustausch.