Zu einem gemeinsamen Fest laden die katholische und die protestantische Kirchengemeinde im Ökumenischen Gemeindezentrum (ÖGZ) Pilgerpfad am Jakobsplatz ein. Nach einem ökumenischen Gottesdienst um 11 Uhr soll es am Sonntag, 16. Juli, auf dem Vorplatz neben Essen und Trinken an zahlreichen Ständen besondere Angeboten für alle Altersklassen und Überraschungen für Kinder geben. Gruppen, die sich im ÖGZ treffen, wollen sich am Programm beteiligen.