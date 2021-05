„Wir stehen das durch. Zusammen.“ Diesen Slogan, der derzeit an vielen Stellen im Stadtgebiet auf Transparenten zu lesen ist, haben die christlichen Kirchen in Frankenthal als Motto für den ökumenischen Gottesdienst am Pfingstmontag (24. Mai) übernommen. Er wird wegen der Corona-Pandemie digital gefeiert.

„Der Gottesdienst soll in dieser schwierigen Zeit Menschen miteinander verbinden und Gemeinschaft schaffen – über Gemeinden und Konfessionen hinweg“, hob Dekanin Sieglinde Ganz-Walther gegenüber der RHEINPFALZ hervor. Anhand konkreter Beispiele werde aufgezeigt, wie Einsamkeit, Müdigkeit und das Gefühl, es nicht zu schaffen, überwunden werden könnten. Auch Aktionen für Menschen, die Begegnung suchten, würden angestoßen.

Kleine Videos produziert

Normalerweise wurde der Gottesdienst in den vergangenen Jahren in der Erkenbertruine gefeiert. Für die digitale Version haben die Seelsorgerinnen und Seelsorger der Gemeinden im Vorfeld Teile des Gottesdienstes an verschiedenen Orten aufgenommen. Auch wurden kleine Videos produziert, in denen Menschen zu Wort kommen, die etwas zum Motto des Gottesdienstes zu sagen haben.

Neuapostolische Gemeinden dabei

Zur digitalen Teilnahme laden die evangelischen und katholischen Gemeinden Frankenthals sowie die Mennonitengemeinde Eppstein ein. Sehr erfreut zeigte sich Pfarrer Stefan Mühl, dass erstmals auch die Neuapostolische Gemeinde unter den Veranstaltern sei. „Dies ist das Ergebnis einer Reihe von Gesprächen von Vertretern der verschiedenen in Frankenthal vertretenen Konfessionen mit dem Ziel, den Kreis der an der Ökumene beteiligten Gemeinden zu erweitern“, betonte Mühl.

Termin

Der ökumenische Gottesdienst wird am 24. Mai, ab 9 Uhr auf dem Youtube-Kanal der Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit Frankenthal übertragen. Der Link befindet sich auf der Internetseite www.pfarrei-frankenthal.de.