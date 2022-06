Der ökumenische Pfingstgottesdienst, zu dem die evangelischen und katholischen Gemeinden, die Mennonitengemeinde Eppstein und die Neuapostolische Kirche Frankenthal schon traditionell am Pfingstmontag, 6. Juni, 11 Uhr, in die Kirche St. Thomas Morus nach Flomersheim einladen, steht unter dem Motto „Geist des Friedens, komm!“. Mitwirkende sind ein ökumenischer Chor, dessen Beiträge aufgezeichnet wurden und nun eingespielt werden, Bezirkskantor Eckhart Mayer (Orgel), die Trompeter Egbert Lewark und Walter Brusniak sowie Lektoren unterschiedlicher Muttersprache. „Angesichts des immer noch andauernden Kriegs in der Ukraine geht es in diesem Gottesdienst um den Geist des Friedens, der bewirkt hat, dass an Pfingsten Menschen verschiedener Herkunft und Sprache einander verstehen konnten“, teilt Stefan Mühl, Leitender Pfarrer der Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit mit. „Dabei wird ein Symbol eine wichtige Rolle spielen, das vom Gottesdienst aus in die verschiedenen Gemeinden gelangen wird.“ Der Gottesdienst wird im Live-Stream auf dem Youtube-Kanal der Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit übertragen.