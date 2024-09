Ein Kind, auf das man sich seit Monaten freut, stirbt vor oder kurz nach der Geburt: Für Eltern gibt es wohl kaum Schrecklicheres. Bei einer ökumenischen Bestattungsfeier für fehl- und frühgeborene Kinder am Dienstag, 24. September, können Angehörige auf dem Hauptfriedhof Abschied nehmen. Wie das protestantische Dekanat in Frankenthal mitteilt, beginnt die Bestattungsfeier um 14 Uhr mit einer Andacht in der Trauerhalle. Daran schließt sich die Beisetzung an der Grab- und Gedenkstätte für totgeborene Kinder an. Die Seelsorgerinnnen der Stadtklinik, die protestantische Pfarrerin Sigrid Schramm und ihre katholische Kollegin Cäcilia Jünger-Fiebig, laden Betroffene und Verwandte sowie Bekannte der Familien dazu ein.