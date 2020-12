Der ab 1. Januar gültige neue Fahr- und Linienplan im Überblick:

Linien 460/461: Diese Linien verbinden Frankenthal mit dem Umland und verlaufen vom Hauptbahnhof über das Heßheimer Viertel zur Stadtklinik und weiter nach Heßheim. Gemeinsam sorgen sie auf der Strecke für einen Halbstundentakt. Die wesentliche Änderung: In Richtung Grünstadt entfällt die „Stichfahrt“ zur Stadtklinik. Ersatzweise wird eine neue Haltestelle an der Heßheimer Straße errichtet. Das soll den Betriebsablauf beschleunigen.

Linie 462: Die Linie verbindet Frankenthal mit den nördlichen Nachbargemeinden. Sie verläuft vom Hauptbahnhof über die Beindersheimer Straße und das Industriegebiet Nord nach Beindersheim und endet in Bobenheim. Die Änderungen: Die Haltestelle KKK heißt nun Dirmsteiner Straße, in der Industriestraße kommt ein Haltepunkt dazu.

Linie 463: Die Linie verbindet unverändert Frankenthal mit Bobenheim-Roxheim. Sie verläuft über den Hauptbahnhof, die nördliche Innenstadt und die Wormser Straße in Richtung Bobenheim-Roxheim. Eine kleine Änderung gibt es auch hier: Die Haltestelle Friedhof wird in Parkfriedhof umbenannt, um Verwechslungen mit dem Friedhof in Studernheim auszuschließen.

Linie 464: Die Linie verbindet Mörsch mit der Innenstadt und dem Hauptbahnhof. Bis auf Abweichungen von wenigen Minuten behält sie ihren Fahrplan. Die Struktur der Haltestellen ändert sich allerdings: Die Haltestelle Pilgerstraße entfällt in Fahrtrichtung Innenstadt, in Richtung Mörsch wird sie in Schillerschule umbenannt. Eine neue Haltestelle am Schlachthausweg kommt hinzu. Die Haltestelle Adamslust heißt künftig An der Adamslust. Die Haltestelle Nordring und die Variante über die JVA entfallen.

Linie 465: Die sogenannte Amazon-Linie verbindet Frankenthal mit Ludwigshafen-Ruchheim. Sie verläuft vom Hauptbahnhof über den Neumayerring, die Hans-Kopp-Straße, die Flomersheimer Straße, durch Flomersheim und Eppstein zum Industriegebiet Am Römig und nach Ruchheim. Die Linie hat einen zu bestimmten Zeiten verdichteten Stundentakt. Das Besondere: die Übergänge zu S-Bahn und Deutscher Bahn in Frankenthal sowie in Ruchheim zur Rhein-Haardt-Bahn. Neu entstehen die Haltestellen am Congress-Forum, Philipp-Rauch-Straße und Römerstraße (Eppstein). Der Halt am Jahnplatz entfällt.

Linie 466: Die Linie verbindet im Stundentakt Frankenthal mit Studernheim. Sie hat in weiten Teilen die gleiche Strecke wie Linie 465, biegt aber in Eppstein nach Studernheim ab, wo sie den Vorort über einen Rundkurs erschließt. Im Abschnitt zwischen Hauptbahnhof und Eppstein- Süd ergibt sich mit Linie 466 an Werktagen ein Halbstundentakt. Die Haltestelle Studernheimer Weg in Eppstein wird in Römerstraße umbenannt und erhält einen neuen Stopp in Richtung Studernheim. Haltestellen in Eppstein abseits der Dürkheimer Straße entfallen. In Studernheim wird ein neuer Haltepunkt am Friedhof vor der Kindertagesstätte eingerichtet.

Linie 467: Die Linie, die im Stundentakt Frankenthal mit Ludwigshafen-Oggersheim verbindet, verläuft künftig vom Hauptbahnhof über den Neumayer-, Europaring, die Benderstraße und den Albrecht-Dürer-Ring, dann auf einem Rundkurs durch den Ortsteil Studernheim über die B9 und in Oggersheim vorbei am Hans-Warsch-Platz zum Bahnhof. Der Haltepunkt Süd wird nicht mehr bedient. Die Haltestelle Parsevalstraße entfällt. In der Benderstraße wird die neue Haltestelle Frankenstraße eingerichtet. Zwei Stopps werden umbenannt: die Haltestelle Europaring in Mühlstraße, die Haltestelle Beckmannstraße in Max-Beckmann-Straße.

Linie 468: Die Linie verbindet den Haltepunkt Süd mit Hauptbahnhof und Stadtklinik. Sie übernimmt einen Teil der früheren Linie 467 und verläuft teils auf der Strecke der Linien 460 und 461. Vom Haltepunkt Süd, wo sie Anschluss an Züge Richtung Mannheim und Freinsheim ermöglicht, verläuft sie über den Albrecht-Dürer-Ring zum Hauptbahnhof und von dort zum Krankenhaus. Zwischen Hauptbahnhof und Stadtklinik bedeutet das künftig vier Fahrten pro Stunde und Richtung. Die Haltestelle Altenheim Süd heißt künftig Am Speyerbach. Die Haltestelle Süd wird umbenannt in Haltepunkt Süd. Die Stopps an der Ecke Albrecht-Dürer-Ring/Käthe-Kollwitz-Straße sowie an der Sparkasse im Albrecht-Dürer-Ring entfallen.

Linie 469: Die Linie 469 verbindet die Stadtklinik mit dem Lauterecken-Viertel. Sie fährt als Ringlinie in eine Richtung entgegen dem Uhrzeigersinn. Es werden zwei neue Haltestellen geschaffen: in der Lambsheimer Straße mit dem Namen Friedensring sowie die Haltestelle Hauptbahnhof West an der Ecke Johann-Klein-Straße/Lambsheimer Straße. Über die Unterführung sind der Hauptbahnhof und die Innenstadt erreichbar. Die neue Haltestelle bindet das künftige Albert-Frankenthal-Quartier mit dem Wohngebiet Lauterecken-Nord an die Stadtklinik und das dortige Ärztehaus an. Ein Detail: Die Haltestelle Adenauerplatz heißt nun Konrad-Adenauer-Platz.

Linie 84: Sie verbindet Frankenthal mit Ludwigshafen und verläuft vom Hauptbahnhof über die Innenstadt und die Ostparksiedlung bis nach Oppau. Die Linie 84 wird künftig von Montag bis Samstag im 20- Minuten-Takt sowie sonn- und feiertags im Stundentakt betrieben.