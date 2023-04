Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer sich im wohlverdienten Ruhestand ein Hobby zulegen möchte, der denkt vermutlich nicht als Erstes an das Amt eines Ortsbürgermeisters einer Gemeinde mit gut 1800 Einwohnern in zentraler Funktion im Zellertal und den dazu gehörenden Herausforderungen. Doch der Albisheimer Ronald Zelt hat sich für genau diese Aufgabe entschieden. Für Geflügel, Bienen und Tischtennisbälle bleibt dennoch Zeit.

Als Verwaltungsfachmann im Berufsleben wusste Zelt durchaus, was auf ihn zukommen würde. Was ihn nach nun einem knappen Jahr am meisten fuchst: „Ich bin chronisch unzufrieden,