In der A-, B- und C-Klasse stellen zwei der drei besten Offensivteams auch die stärkste Defensive ihrer Liga. Zufall ist das in den wenigsten Fällen, die Trainer verfolgen teils schon mit ihren Stürmern einen klaren Plan, andere setzen auf Erfahrung in der Abwehr, mitspielende Torleute sowie auf Rotation bei den Innen- und Außenverteidigern.

Vielerorts wurde nach dem Ausscheiden der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der laufenden WM in Katar über die fehlende Qualität in der Defensive gesprochen. Marc Heinrich,