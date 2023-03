Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was passiert, wenn sich Schule und Schulträger nicht einig sind? Dann kommen die rheinland-pfälzischen Kompetenzzentren ins Spiel, die als Vermittler auftreten. Genau solch ein Zentrum wurde nun in der Realschule plus in Rockenhausen eingerichtet. Und es hat noch eine weitere wichtige Aufgabe.

Timo Keller ist zurück in seinem alten Klassenzimmer – nur dass sich einige Dinge verändert haben. Er ist ein bisschen älter als damals, als er die Realschule in Rockenhausen besucht