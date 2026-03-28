Von der „Notfallbanane“ bis zum Wurstsalat-Glücksgefühl: Autorin Lisa Demmerle-Schmitz verabschiedet sich mit einigen Anekdoten in die Babypause.

Nun ist es soweit – wesentlich schneller als gedacht, obwohl er sich schon vor einigen Monaten ankündigte: Der Tag, an dem ich das vorerst letzte Mal in die Tasten für die Donnersberger Rundschau haue. 15 Jahre (als ich diese Zahl recherchiert habe, konnte ich es selbst nicht fassen), in denen kein Tag verging, in denen die RHEINPFALZ nicht zu meinem Leben gehörte – ob nun als freie Mitarbeiterin, Volontärin und später als Redakteurin der Donnersberger Rundschau. Dass das nach all der Zeit einmal – zumindest vorübergehend – nicht mehr so sein wird, an diesen Gedanken muss ich mich ehrlich gesagt erst noch gewöhnen.

Wer uns Redakteure kennt, weiß: Selbst an freien Tagen sind Augen und Ohren, ist der Kopf und ganz besonders das Herz immer bei der Zeitung, bei den Menschen im Kreis und bei den Themen, die sie interessieren könnten. So groß ist die Leidenschaft für diesen Beruf. Ganz besonders habe ich mich jedes Mal über den Kontakt und die meist positive Rückmeldung von Lesern gefreut. Es ist also ein Abschied mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

Neues Abenteuer: Babypause

Trotzdem bin ich überzeugt: Es gibt keinen schöneren Anlass, meinen Traumjob – auch wenn er an manchen Tagen nicht immer einfach ist – zu unterbrechen. Denn es gibt da einen kleinen Menschen, der in wenigen Wochen unsere Familie erweitern wird und der schon längst den anderen Teil meines Herzens erobert hat.

Auch im Redaktionsalltag sorgte mein kleiner „Co-Mitarbeiter“ für manch einen verständnisvollen Schmunzler unter den Kollegen: Beispielsweise dann, wenn ich von der Nacht zuvor berichtete, in der mich ein plötzlich aufkommendes Hungergefühl gekreuzt mit einer unterschwelligen Übelkeit aus den weichen Federn riss, weil das Baby gegen 3 Uhr morgens plötzlich Lust auf eine „Notfallbanane“ anmeldete. Oder wenn der neuentdeckte Wurstsalat Elsässer Art in der Mittagspause mit dem Kollegen Tommy Rhein ein regelrechtes Freudestrahlen auslöste. Oder wenn mein wachsender Babybauch bei anderen Menschen eine solche Ekstase hervorrief, dass ich mir manchmal wie ein freundlicher Buddha vorkam, dessen Glückseligkeit auf andere durch Streicheln des dicken Bauches abzufärben schien.

Kein Lebewohl, sondern Auf Wiedersehen

Ich tausche also Block und Stift, Tastatur und Reporteralltag gegen Wickeltisch, Strampler und Kinderwagen. Ein völlig neues Abenteuer beginnt, auf das sich mein Mann und ich freuen. Trotzdem ist jetzt schon klar: Unsere Wurzeln in unserer Heimat, dem Donnersbergkreis, sind tief und reichen mit unserem Nachwuchs nur noch tiefer. Obwohl ich in der nächsten Zeit also meinen Fokus etwas verschiebe, kehre ich Land, Leuten und der Redaktion nicht für immer den Rücken. Es ist also nur ein Abschied auf Zeit. Und Sie wissen ja wie es ist: Eine Reporterin ist mit ihren Augen und Ohren, mit ihrem Kopf, und mit ihrem Herzen doch immer ein Stück weit bei den Themen, die Menschen interessieren könnten.

In diesem Sinne bleiben Sie gesund, liebe Leserinnen und Leser. Wir sehen uns bestimmt, hier und da im Donnersberger Land. Bis bald.