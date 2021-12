Die Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land bietet „zwischen den Jahren“ zwei weitere Termine mit Schutzimpfungen gegen das Coronavirus an: am 27. Dezember in Oberhausen, am 29. Dezember in Alsenz.

Das hat Bürgermeister Michael Cullmann am Dienstagabend in der virtuellen Sitzung des VG-Rates angekündigt. Anmeldungen sind ab sofort möglich per E-Mail an impfen2712@vg-nl.de (Oberhausen) und an impfen2912@vg-nl.de (Alsenz). „An den beiden Tagen werden wir jeweils wieder rund 300 Impfungen vornehmen können“, so Cullmann.

Bereits mehr als 1000 Personen über VG geimpft

Es sind die Aktionen vier und fünf, die von der VG – zusätzlich zu den von beziehungsweise in Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung organisierten Angeboten – in eigener Regie veranstaltet werden. Seit vergangener Woche haben in Finkenbach-Gersweiler, Rockenhausen und Imsweiler bereits über 1000 Personen das Vakzin von Moderna oder Biontech verabreicht bekommen. „Die Rückmeldungen sind bis jetzt ausnahmslos positiv. Die Wartezeiten sind sehr gering und die Menschen sehr dankbar für diese zusätzlichen, oft wohnortnahen Gelegenheiten zur Impfung“, so der VG-Chef.

Lob für engagierten Helfer

Er hob die engagierte, oft ehrenamtliche Arbeit von Feuerwehr- und DRK-Aktiven, aber auch von Verwaltungsmitarbeitern hervor, die einen reibungslosen Ablauf gewährleisteten. Bei anhaltend hoher Nachfrage „werden wir schauen, ob wir für Januar noch weitere Aktionen hinbekommen“, so Cullmann. Noch möglich sind zudem Anmeldungen für den Probelauf des künftigen Impfzentrums in der Rockenhausener Donnersberghalle, der am Freitag, 17. Dezember, von 9 bis 16 Uhr stattfindet. Eine Registrierung kann unter www.donnersberg.de vorgenommen werden.