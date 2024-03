Vom zweiten Spieltag der Zweiten Bundesliga sind die Radballer vom RV Bolanden (RVB) mit hängenden Köpfen zurückgekehrt. Nur einen Punkt hatten sie im Gepäck.

Das RVB-Duo Noah Gehrhardt und Peter Sziedat hatte sich für den Spieltag in Kemnat bei Stuttgart einiges vorgenommen. Doch nach dem Spieltag waren sich beide Spieler und auch der mitgereiste Trainer Markus Hack einig: „Hier war mehr drin!“

Gleich in der ersten Partie des Tages ging es gegen die erste Vertretung der Hausherren, die ebenfalls einen Fehlstart zum Saisonbeginn hingelegt hatten. Die schnelle Kemnater Führung konnte Noah Gehrhardt mit einem schönen Schuss zunächst egalisieren. Doch im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs kam Kemnat durch zwei verwandelte Standards zu einer Zwei-Tore-Führung.

„Ping-Pong-Bälle“ besiegeln 3:5-Niederlage

Nach der Pause kamen die Bolandener zum Ausgleich nach einem Eckball, den Peter Sziedat über die Linie drückte. Etwas unglücklich agierten dann beide in der Verteidigung sowie auch im Torraum, sodass zwei „Ping-Pong-Bälle“ den Weg ins Tor fanden und die 3:5-Niederlage besiegelt wurde.

Gegen Iserlohn II verschlief Sziedat ein wenig den Start und ließ den Gegner zwei Mal nahezu ungehindert fahren. Diese Einladungen nahmen die Iserlohner dankend an, und der RVB fuhr wieder einem Rückstand hinterher. Bis zur Halbzeit kam das Duo immerhin noch auf 2:3 heran. Gleich nach Wiederanpfiff folgte jedoch ein weiterer Fehler zum 2:4. Nach einem Eckball wurde es noch einmal eng beim Stand von 3:4, und der RVB versuchte alles, um noch zu punkten. Doch die Angriffsbemühungen blieben erfolglos, und der Gegner nutzte die entstandenen Räume zum 3:6-Endstand.

Gegentor in den letzten Sekunden

Gegen den Erstliga-Absteiger Iserlohn I bekamen Gehrhardt/Sziedat anfangs eine Demonstration zum Thema „Effektivität“. Die Bolandener erspielten sich eine Vielzahl von eigentlich guten Chancen, konnten diese jedoch nicht im Tor unterbringen, und Iserlohn machte aus jedem Schuss einen Treffer. Somit stand es 0:4 zur Halbzeit. Im zweiten Durchgang wurden die Bolandener geduldiger in ihren Angriffen. Gehrhardt traf per Strafstoß, Sziedat durch eine Ecke. Gehrhardt traf noch zum 3:7. Das Spiel endete 3:8.

Die letzte Begegnung war das Spiel gegen die ebenfalls abstiegsgefährdeten Gäste von Krofdorf II. Auch der Ausgleichstreffer nach der schnellen Führung durch Noah Gehrhardt brachte das RVB-Duo zunächst nicht aus der Ruhe. Sie spielten konzentrierte Angriffe und wurden mit dem 2:1 belohnt. Nach dem erneuten Ausgleich ging das RVB-Duo mit 3:2 in Führung. Diese hielt bis 20 Sekunden vor Spielende. Beide fühlten sich schon als Sieger der Partie, und Sziedat blieb in seinem Abwehrverhalten nicht zu 100 Prozent konsequent. So tauchte Krofdorf noch einmal frei vorm Tor von Gehrhardt auf und bugsierte den Ball irgendwie über die Linie. Somit wurde der sicher geglaubte „Dreier“ noch aus der Hand gegeben. „Das darf mir nicht passieren“, sagte der mittlerweile recht erfahrene Zweitliga-Spieler Sziedat selbstkritisch direkt nach der Partie.

Heimspieltag am 16. März

Mit nur einem Punkt nach zwei von sechs Spieltagen steht der RV Bolanden auf dem zwölften und letzten Tabellenplatz. „Das wird ein hartes Stück Arbeit, den drohenden Abstieg noch zu verhindern“, sind sich beide RVB-Radballer einig. Die Chance auf weitere Punkte gibt es am 16. März beim Heimspieltag in Bolanden.

Am kommenden Wochenende steht aber zunächst einmal der dritte Oberliga-Spieltag für Noah Gehrhardt mit seinem Stammspieler Sebastian Gebhardt an. Beide sind am 9. März zu Gast in Mainz-Ebersheim. Gegner für das aktuell auf Platz zwei liegende Duo sind dann Ebersheim II (4. Platz), Ebersheim I (5.) und Hechtsheim II (3.).