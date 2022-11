Nicht nur in die Kindertagesstätte Regenbogen, auch in die protestantische Kita in Rockenhausen ist am vergangenen Wochenende eingebrochen worden. Wie die Polizei erst am Dienstag mitteilte, haben bislang unbekannte Täter am Haupt- und Nebengebäude in der Ringstraße jeweils eine Scheibe eingeschlagen. Durch Entriegeln der Fenster sind sie ins Innere gelangt und haben dort die Räume durchsucht.

Entwendet haben die Diebe elektronische Geräte und Nahrungsmittel. Zudem wurden ein Computer, ein Schrank und mehrere Bilder beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro.

Die Polizei geht davon aus, dass ein Zusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen besteht. Somit dürfte sich die Tat in der protestantischen Kita ebenfalls in der Nacht zu Sonntag ereignet haben. Hinweise an die Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170.