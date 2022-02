Nachdem im Januar bereits ein Defibrillator in Alsenz am Feuerwehr-Gerätehaus angebracht wurde, gibt es nun einen weiteren am Pfalzwerke-Umspannpunkt in der Straße „Auf der Steige“, in der Nähe des Sportplatzes. Für die beiden Geräte, die im Falle eines Herzstillstands Leben retten können, hat der Alsenzer Feuerwehr-Förderverein rund 4000 Euro zu Verfügung gestellt.

Das Besondere ist, dass das Geld von den zehn ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern des Corona-Testzentrums in der Alsenzer Festhalle gespendet wurde. Diese gaben ihre Aufwandsentschädigungen von mittlerweile insgesamt rund 17.000 Euro an den Förderverein ab, der davon die beiden Defibrillatoren anschaffte. Die Pfalzwerke AG gestattet die Anbringung an ihrem Gebäude, stellt die elektrische Versorgung zur Verfügung und spendete noch 300 Euro. Für die Bedienung der Geräte soll noch eine Infoveranstaltung stattfinden.