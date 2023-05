Auf Münchweilerer Gebiet soll es nach Willen des Gemeinderates schon bald eine zweite Photovoltaik-Freiflächenanlage geben. Vorgesehen ist, dass sie sich nahtlos an die bestehenden Solarmodule entlang der A63 anschließt.

Planen und umsetzen möchte das Vorhaben die Firma „ltus AG Projektentwickler für erneuerbare Energien“ mit Sitz in Karlsruhe. Sie strebt die Errichtung einer Freiflächenanlage auf einem 14,2 Hektar großen Areal an. Mit der dadurch erzeugten Energie könnten etwa 5350 Durchschnittshaushalte versorgt werden, erläuterte Thomas Held als Vertreter des Unternehmens im Gemeinderat. Münchweiler selbst habe 400 Haushalte, stellte Ortschef Christoph Stumpf zum Vergleich fest.

Die zur Realisierung der Pläne notwendigen Beschlüsse hat der Rat jeweils einstimmig gefasst. Im Einzelnen waren dies der Abschluss eines städtebaulichen Vertrags, die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans sowie die Offenlage und die Anhörung der Träger öffentlicher Belange. Man habe im Vorfeld bereits Gespräche mit der Kreisverwaltung und der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd geführt.

Baubeginn noch 2024 möglich

Ferner betonte Held, beim Bau der Anlage mit Firmen aus der Region zusammenarbeiten zu wollen. Bei optimalem Verlauf könnte Baubeginn im letzten Quartal 2024 und Fertigstellung im ersten Quartal 2025 sein. Nun ist es an der Itus AG, die notwendigen Unterlagen für ein Baugenehmigungsverfahren auszuarbeiten und der Ortsgemeinde vorzulegen.

Grundsätzlich fügt sich das Projekt in die von der Verbandsgemeinde Winnweiler in Auftrag gegebene Studie zur Ermittlung von Potenzialflächen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Demnach sind 5,9 Prozent des Münchweilerer Gemeindegebiets dafür geeignet. Kleine Einschränkung: Die Kreisverwaltung hat festgesetzt, dass pro Ortsgemeinde maximal fünf Prozent des Gebiets für diesen Zweck zur Verfügung gestellt werden dürfen. Daher hat die Ortsgemeinde zwei kleinere Areale bestimmt, die nicht in den Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde übernommen werden sollen.