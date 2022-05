Das Zweitliga-Duo des Radfahrer-Vereins Bolanden klettert weiter in der Tabelle. Patrick Mergel und Peter Sziedat haben nicht nur bereits den Klassenhalt in der Zweiten Bundesliga sicher, sondern rücken auch den Spitzenteams auf die Pelle.

Beim Spieltag in Ginsheim gab es für das vor der Saison neu zusammengestellte Duo gleich drei Siege plus zusätzliche kampflose drei Punkte, weil der Tabellenletzte Hahndorf verletzungsbedingt nicht antreten konnte.

Gleich in der ersten Partie wartete mit dem Tabellendritten aus Nordshausen eine große Herausforderung auf Mergel/Sziedat. Nach kurzem Abtasten beider Mannschaften ging es hin und her. Nordshausen gelang die Führung, die Sziedat mit einem Schuss knapp über das Vorderrad ausglich. Kurz darauf nutzte Nordshausen einen Abstimmungsfehler und ging erneut in Führung. Doch der RVB blieb dran und Mergel glich mit einem verwandelten Vier-Meter-Strafstoß aus und traf später durch einen herausgespielten Treffer zur erstmaligen Bolandener Führung (3:2). Sziedat setzte die Nordhessen im Spielaufbau zunehmend unter Druck und konnte einen abgefangenen Ball zum 4:2 einschieben. In einer kurzen Schwächephase gegen Ende der ersten Halbzeit fiel der Ausgleich für Nordshausen. Und es sollte sogar noch bitterer kommen, kurz nach der Pause mussten Mergel/Sziedat das 4:5 hinnehmen. Beide spielten jedoch ruhig weiter und fanden zu ihrem Spiel zurück. Nach einer starken Ecke egalisierten sie den Spielstand und die Partie blieb spannend bis zum Schluss. Die Bolandener suchten ihre Chancen ohne zu viel Risiko zu gehen und wurden vier Sekunden vor Abpfiff belohnt, als Mergel sehr schön freigespielt wurde und den Treffer zum 6:5-Sieg erzielte.

Schwieriges Saisonfinale

Gegen die abstiegsgefährdeten Mannschaften von Obernfeld II und Zeitz begann das Duo nach dieser starken Leistung wesentlich ruhiger und sicherer. Mit gutem Pressing machte es Sziedat den Gegnern schwer, und Mergel entschärfte die wenigen Bälle auf sein Tor stark. Mergel konnte immer wieder freigespielt werden – und er versenkte so den Ball einige Male im Tor. Die beiden Partien gewann der RVB sicher mit 4:1 und 6:1. Zudem bekam der RVB kampflos noch einmal drei Punkte durch das Nichtantreten von Hahndorf zugesprochen.

Auch wenn der Blick des Duos vor der Saison eher nach unten in der Tabelle ging, und beide auch aufgrund der neuen Konstellation ausschließlich auf den Klassenerhalt gesetzt hatten, stehen sie nun mit nur drei Punkten Rückstand auf Platz drei in der Tabelle und haben noch ein Spiel weniger als die Konkurrenz. „Wir wollten schnellstmöglich den Klassenerhalt sichern und nun sind wir sogar oben mit von der Partie“, erzählte Sziedat nach dem Spieltag freudig über den aktuell fünften Tabellenplatz. Umso mehr ärgerte sich Mergel angesichts dieser Ausgangsposition, dass er am letzten Spieltag am 18. Juni nicht spielen kann und der RVB somit wie beim Saisonauftakt neben Sziedat mit Ersatz an den Start gehen wird. Gespielt wird dann im hessischen Worfelden.

Angesichts der schwierigen Situation zum Saisonstart und -finale wurde Trainer Markus Hack auf der Rückfahrt ein wenig wehmütig: „Was wäre wohl möglich gewesen, wenn die Jungs die komplette Saison gemeinsam gespielt hätten“, meinte er mit Blick auf mögliche Aufstiegsspiele zur Radball-Bundesliga.