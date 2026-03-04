Vorzeitig den Verbleib in der Oberliga klarzumachen, das haben die Fastbreakers durch die Niederlage in Saarbrücken verpasst. Am Samstag bietet sich die nächste Chance.

Die Leistung der Fastbreakers stimmte am vergangenen Wochenende beim Tabellennachbarn BBV Saarbrücken überhaupt nicht. Mit 84:109 (37:51) mussten sie eine deutliche Niederlage einstecken und müssen nun erneut einen Anlauf nehmen, um den vorzeitigen Klassenverbleib klarzumachen.

Nein, Spielertrainer Key-Juan Hardin war alles andere als einverstanden mit dem jüngsten Auftritt seiner Schützlinge in der saarländischen Hauptstadt. Mit breiter Brust nach dem Triumph und Einzug in das Final Four des Rheinland-Pfalz-Pokals und dem überzeugenden Heimsieg gegen den Tabellenzweiten TuS Treis-Karden angereist, erwischte der BBC zwar noch einen passablen Start und führte nach vier Minuten mit 12:8, ließ dann aber sämtliches Selbstvertrauen vermissen. Die Gastgeber übernahmen schnell die Führung und bauten diese sukzessive aus. Nur 15 Punkte gelangen den Fastbreakers im zweiten Viertel und im dritten waren es gar nur elf. „Wir waren in der Verteidigung und beim Rebounding katastrophal. Zudem kamen zu viele Ballverluste hinzu. So können wir dort nicht gewinnen“, legte Hardin den Finger in die Wunde und versuchte nicht, im zu dünnen Kader – nur sieben Akteure fanden den Weg in die Halle – Ausreden zu suchen.

Ergebniskosmetik im letzten Viertel

Die Partie war nach 30 Minuten und einem Spielstand von 81:48 bereits für die Saarbrücker entschieden. Neben ihrem Top-Scorer Adam Touré (31 Zähler) punkteten auch Florian Kirsch (20) und Routinier Jimmy Lauter (16) stark. Der Rest verteilte sich recht ausgeglichen auf die anderen sieben eingesetzten Akteure. Immerhin bäumte sich der BBC im letzten Viertel noch einmal auf und betrieb zumindest offensiv mit 36 Punkten Ergebniskosmetik. Maurice Thomas markierte in dieser Phase 15 seiner insgesamt 20 Zähler. Auf die gleiche Punktzahl kam Center Zaiquan Robertson. Octavious Ardines brachte es auf 15 sowie Rian Cripe und Hardin auf je zwölf. Brendan Gilbert (2) und Marvin Williams (3) konnten sich nicht wirklich gut einbringen.

Fastbreakers in der Favoritenrolle

Nach der verpassten Chance in Saarbrücken bestreitet Rockenhausen als turmhoher Favorit am kommenden Samstag (17 Uhr) ein Heimspiel in der Donnersberghalle gegen den Ligaletzten VfL Bad Kreuznach. Der neunte Sieg im 20. Spiel ist fest eingeplant, der Klassenverbleib wäre damit zwei Spieltage vor Schluss endgültig gesichert. Die Kurstädter sind de facto schon abgestiegen und haben nur zwei Partien bisher siegreich gestalten können. Im Hinspiel Mitte November tat sich der BBC allerdings schwer und brachte gerade so ein 90:78 über die Zeit. Auch dem designierten Meister, dem BBC Horchheim, bot der VfL jüngst Paroli und unterlag nur 54:74. „Für uns geht es nur noch um Schadensminimierung“, betonte Bad Kreuznachs Teamsprecher und Koordinator Samir Spindler gegenüber der Rhein-Zeitung. Die schwierige Personalsituation sieht er als Hauptgrund für den Abstieg.

Vorentscheidung um die Vizemeisterschaft

Zwei Partien vor Saisonende rangiert die zweite Herrenmannschaft der Fastbreakers derweil auf Position zwei der B-Klasse Pfalz. Der jüngste 63:46-Erfolg beim TuS Haardt II war der siebte Sieg im zehnten Spiel. Am Samstag (18.30 Uhr, Großsporthalle) gastiert die BBC-Reserve beim Drittplatzierten und Tabellennachbarn Edenkoben Town Eagles. Es ist eine Vorentscheidung um die Vizemeisterschaft. „Das wird nicht einfach, aber wir wollen am Ende Zweiter werden“, sagt Leistungsträger Felix Czeska, der mit seiner Mannschaft das Hinspiel vor heimischer Kulisse deutlich (94:62) gewinnen konnte und dabei selbst mit 34 Punkten (acht Dreier) glänzte.