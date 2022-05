Zwei Fälle von Fahrerflucht meldet die Kirchheimbolander Polizei. Am Dienstag oder Mittwoch hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, der in der Harxheimer Bahnhofstraße in Richtung Lautersheim unterwegs gewesen ist, in einer Linkskurve offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und einen rechts der Straße stehenden Betonpfosten gerammt. Dieser ist komplett abgebrochen. Der Verursacher ist anschließend weiter gefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Gleiches gilt für einen Fahrer, der zwischen Dienstag und Donnerstag in der Kirchheimbolander Vorstadt (Anwesen Nummer 8) gegen den Kopf einer Straßenleuchte gestoßen ist und diese beschädigt hat (Höhe etwa 500 Euro). Die Polizei geht davon aus, dass es sich dabei um einen rangierenden Lkw gehandelt hat. Sie bietet zu beiden Unfällen um Hinweise unter Telefon 06352 9110.