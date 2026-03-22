Ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen hat sich am Samstagmorgen bei Alsenbrück-Langmeil ereignet. Eine 58-Jährige war gegen 11.15 Uhr auf der K39 in Richtung Sippersfeld unterwegs. Weil sie nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, wurde sie langsamer. Ein nachfolgender 30-jähriger Transporterfahrer setzte laut Polizei in diesem Moment zum Überholen an und kollidierte dabei mit dem abbiegenden Auto.

Der Transporterfahrer sowie sein 26-jähiger Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Die Autofahrerin und ihr 62-jähiger Beifahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge musste die K39 für etwa eine Stunde vollständig gesperrt werden.